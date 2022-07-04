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Киноафиша Статьи Малахов раскрыл последние слова Шатунова: они подтвердили то, что и так подозревали все

Малахов раскрыл последние слова Шатунова: они подтвердили то, что и так подозревали все

4 июля 2022 07:43
Малахов раскрыл последние слова Шатунова: они подтвердили то, что и так подозревали все

Ведущий посетовал на невосполнимую потерю.

Смерть Юрия Шатунова шокировала не только его поклонников, но и многих коллег. Артисты поспешили напомнить, каким был солист группы «Ласковый май». Удивительно, но слухи о его открытой душе и милой застенчивости, которые он пронес через года, оказались правдой.

В доказательство этому Андрей Малахов опубликовал скриншот последней переписки с Шатуновым, датированный 23 февраля. В сообщении артист поздравляет ведущего с Днем Защитника Отечества и приглашает на свой сольный концерт. Его слова наполнены доброжелательностью и позитивом, а также свойственной ему скромностью.

Малахов раскрыл последние слова Шатунова: они подтвердили то, что и так подозревали все

«Ушла эпоха. Голос поколения», – с сожалением объявил Малахов в своем телеграм-канале.

Напомним, что 48-летний певец внезапно скончался в ночь на 23 июня от инфаркта. В тот день ничто не предвещало беды, Шатунов вместе с друзьями отдыхал загородом. Позже он стал жаловаться на острую боль в груди, но звезду не удалось доставить в больницу вовремя.

«Уже на грани»: Боярский выдал леденящее откровение о смерти

Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/East News
Елена Королева
Елена Королева
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