Малахов раскрыл последние слова Шатунова: они подтвердили то, что и так подозревали все

Смерть Юрия Шатунова шокировала не только его поклонников, но и многих коллег. Артисты поспешили напомнить, каким был солист группы «Ласковый май». Удивительно, но слухи о его открытой душе и милой застенчивости, которые он пронес через года, оказались правдой.

В доказательство этому Андрей Малахов опубликовал скриншот последней переписки с Шатуновым, датированный 23 февраля. В сообщении артист поздравляет ведущего с Днем Защитника Отечества и приглашает на свой сольный концерт. Его слова наполнены доброжелательностью и позитивом, а также свойственной ему скромностью.

«Ушла эпоха. Голос поколения», – с сожалением объявил Малахов в своем телеграм-канале.

Напомним, что 48-летний певец внезапно скончался в ночь на 23 июня от инфаркта. В тот день ничто не предвещало беды, Шатунов вместе с друзьями отдыхал загородом. Позже он стал жаловаться на острую боль в груди, но звезду не удалось доставить в больницу вовремя.

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