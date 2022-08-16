Баснословные суммы на кону: в Китае увидят «Холопа» на большом экране

Комедия «Холоп» стала одним из самых успешных отечественных фильмов за последние годы. В российском прокате картина Клима Шипенко собрала более двух млрд рублей и стала третьей кинолентой в истории, которой удалось это сделать. После этого продюсеры продали права на ремейки в семи странах, а теперь к их числу присоединился Китай.

Как рассказал продюсер картины Георгий Шабанов, байеры из Поднебесной заинтересовались несколькими российскими картинами: «Холопом» и дилогией «СуперБобровы». В итоге от продажи прав на эти ленты он планирует получить около полумиллиона долларов.

При этом, по словам эксперта, подобная сделка является скорее исключением из правил. Как рассказал продюсер порталу «Бюллетень кинопрокатчика», китайские зрители далеко не всегда мечтают смотреть российское кино, а специалистов давно готовят самостоятельно.

«Всплески интереса к российскому контенту у китайцев происходят циклично», — признался собеседник издания.

Пока неизвестно, когда именно в прокат выйдет китайская версия «Холопа». «СуперБобровых» же успели снять во время локдауна, и теперь комедия ждет даты проката.