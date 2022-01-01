Что посмотреть в сентябре?

Сентябрьские премьеры этого года выдались самыми «книжными». Этой осенью много знаменитых романов перенесли на большие экраны. Но давайте обо всем по порядку.

5 сентября в прокат выходит «Оно 2» - вторая и финальная часть леденящего душу хоррора о подростках из Дерри, которые борются с вековым злом. Дети выросли и снова бросают вызов клоуну Пеннивайзу. Напомним, фильм снят по мотивам знаменитой дилогии Стивена Кинга.

Еще одну экранизацию покажут в кинотеатрах с 5 сентября - «Куда ты пропала, Бернадетт?». Комедийная драма по мотивам романа Марии Семпл расскажет о некогда успешном архитекторе, которая погрязла в семейных делах и заботах о дочери. Роль эксцентричной матери семейства сыграла Кейт Бланшетт.

12 сентября не пропустите выход остросюжетной драмы «Щегол», основанной на одноименном бестселлере Донны Тарт. Закрученная история о юном Теодоре, чья жизнь кардинально меняется, когда его мама погибает при взрыве в картинной галерее.

«Стриптизерши» - новая актерская работа Дженнифер Лопес, она предстанет в образе танцовщицы элитного стрип-клуба. Героиня Лопес вместе с коллегами разрабатывает хитрый план, как с помощью богатых поклонников вернуть свои накопления, потерянные из-за финансового кризиса. Лента основана на реальных событиях. В кино с 12 сентября.

19 сентября состоится премьера нового фильма Дэни Бойла «Yesterday», режиссер попробовал себя в новом жанре – музыкальный ромком. Главный герой – простой парень, просыпается в мире, где никто кроме него не знает песен группы The Beatles. Исполняя хиты знаменитой ливерпульской четверки, он становится мировой звездой.

Также с 19 сентября на экраны вернется Сильвестр Сталлоне в роли легендарного Джона Рэмбо. В боевике «Рэмбо: Последняя кровь» герой Сталлоне будет вновь сражаться со злодеями и спасать невинных.

Еще одни «старички» Голливуда – Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан – порадуют поклонников своим новым проектом. Актеры сыграли в приключенческом фэнтези «Тайна печати дракона». В кино с 19 сентября.

26 сентября «К звездам» полетит сам Брэд Питт. Его герой отправляется в захватывающее путешествие по солнечной системе.

Голливудские премьеры сентября разбавит отечественная новинка - экшн-триллер «Герой». Саша Петров сыграл секретного агента, который вместе с отцом и бывшей одноклассницей оказывается впутан в масштабную шпионскую игру. Компанию Петрову составили не менее маститые актеры – Владимир Машков и Светлана Ходченкова. В кино с 26 сентября.