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Что посмотреть в сентябре?

Сентябрьские премьеры этого года выдались самыми «книжными». Этой осенью много знаменитых романов перенесли на большие экраны. Но давайте обо всем по порядку.

5 сентября в прокат выходит «Оно 2» - вторая и финальная часть леденящего душу хоррора о подростках из Дерри, которые борются с вековым злом. Дети выросли и снова бросают вызов клоуну Пеннивайзу. Напомним, фильм снят по мотивам знаменитой дилогии Стивена Кинга.

Еще одну экранизацию покажут в кинотеатрах с 5 сентября - «Куда ты пропала, Бернадетт?». Комедийная драма по мотивам романа Марии Семпл расскажет о некогда успешном архитекторе, которая погрязла в семейных делах и заботах о дочери. Роль эксцентричной матери семейства сыграла Кейт Бланшетт.

12 сентября не пропустите выход остросюжетной драмы «Щегол», основанной на одноименном бестселлере Донны Тарт.  Закрученная история о юном Теодоре, чья жизнь кардинально меняется, когда его мама погибает при взрыве в картинной галерее.

«Стриптизерши» - новая актерская работа Дженнифер Лопес, она предстанет в образе танцовщицы элитного стрип-клуба. Героиня Лопес вместе с коллегами разрабатывает хитрый план, как с помощью богатых поклонников вернуть свои накопления, потерянные из-за финансового кризиса. Лента основана на реальных событиях. В кино с 12 сентября.

19 сентября состоится премьера нового фильма Дэни Бойла «Yesterday», режиссер попробовал себя в новом жанре – музыкальный ромком. Главный герой – простой парень, просыпается в мире, где никто кроме него не знает песен группы The Beatles. Исполняя хиты знаменитой ливерпульской четверки, он становится мировой звездой.

Также с 19 сентября на экраны вернется Сильвестр Сталлоне в роли легендарного Джона Рэмбо. В боевике «Рэмбо: Последняя кровь» герой Сталлоне будет вновь сражаться со злодеями и спасать невинных.

Еще одни «старички» Голливуда – Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан – порадуют поклонников своим новым проектом. Актеры сыграли в приключенческом фэнтези «Тайна печати дракона». В кино с 19 сентября.

26 сентября «К звездам» полетит сам Брэд Питт. Его герой отправляется в захватывающее путешествие по солнечной системе.

Голливудские премьеры сентября разбавит отечественная новинка - экшн-триллер «Герой». Саша Петров сыграл секретного агента, который вместе с отцом и бывшей одноклассницей оказывается впутан в масштабную шпионскую игру. Компанию Петрову составили не менее маститые актеры – Владимир Машков и Светлана Ходченкова. В кино с 26 сентября.

Оно 2
Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Куда ты пропала, Бернадетт?
Куда ты пропала, Бернадетт?
драма, комедия 2018, США
6.0
Щегол
Щегол
драма 2019, США
7.0
Стриптизерши
Стриптизерши
триллер, драма 2019, США
6.0
Yesterday
Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, триллер 2019, США
7.0
К звездам
К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.0
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.0
Герой
Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.0
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