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Что смотреть в кино в октябре?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого октября!

Сердце пармы
Сердце пармы
исторический, драма 2022, Россия
0.0
Флай: Танец свободы
Флай: Танец свободы
драма, музыка 2021, Германия
7.0
Лавстори
Лавстори
комедия, мелодрама, приключения 2022, Россия
0.0
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
анимация, семейный 2022, Россия / Венгрия
0.0
Исповедь
Исповедь
драма 2021, США
8.0
Умереть за доллар
Умереть за доллар
триллер, вестерн 2022, Канада
5.0
Нуучча
Нуучча
драма 2021, Россия
7.0
Дикий мужчина
Дикий мужчина
комедия 2021, Дания
7.0
Вершина страха
Вершина страха
драма 2022, Великобритания
0.0
Декабрь
Декабрь
драма, биография 2022, Россия
0.0
Вихрь
Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
7.0
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик 2022, Россия
0.0
Корсаж
Корсаж
биография, драма, исторический 2022, Австрия / Люксембург / Германия / Франция
7.0
Средневековье
Средневековье
боевик, драма, исторический 2022, Чехия
7.0
Грозный папа
Грозный папа
комедия 2021, Россия
0.0
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