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Что смотреть в кино в ноябре?
Что смотреть в кино в ноябре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября!
Вечные
фантастика, боевик
2021, США
7.0
Последняя дуэль
драма
2021, США
7.0
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
6.0
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы
2021, Великобритания
7.0
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.0
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.0
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия
2021, США
7.0
Друг на продажу
комедия
2021, Россия
5.0
Король Ричард
драма, биография, спорт
2021, США
7.0
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