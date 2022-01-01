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Что смотреть в кино в ноябре?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября!

Вечные
Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.0
Последняя дуэль
Последняя дуэль
драма 2021, США
7.0
Обитель зла: Раккун-Сити
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.0
Прошлой ночью в Сохо
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.0
Небо
Небо
военный, драма 2020, Россия
8.0
Энканто
Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.0
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.0
Друг на продажу
Друг на продажу
комедия 2021, Россия
5.0
Король Ричард
Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.0
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