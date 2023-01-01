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Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
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Что смотреть в кино в марте?
Что смотреть в кино в марте?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта!
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
0.0
Беспринципные в деревне
комедия
2023, Россия
0.0
Астрал. Проклятие ведьм
ужасы
2021, США
5.0
Поехавшая
комедия
2023, Россия
0.0
Эскортница
драма
2023, Россия
0.0
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2023, США
0.0
Не стучи
ужасы
2022, Финляндия
6.0
На солнце, вдоль рядов кукурузы
драма, боевик
2023, Россия
0.0
Медея
триллер, мистика
2023, Россия
0.0
Коты Эрмитажа
анимация, семейный
2023, Россия
0.0
Царевны и таинственная гостья
анимация, детский
2023, Россия
0.0
Любовь-Морковь. Восстание машин
комедия
2023, Россия
0.0
Близко
драма
2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
7.0
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