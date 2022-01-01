2017 год порадует поклонников классических боевиков и криминальных драм множеством интереснейших премьер – чего стоит хотя бы долгожданное продолжение «Форсажа», которое станет уже восьмым по счету. В списке самых ожидаемых криминальных лент года – новые фильмы с такими звездами, как Бен Аффлек, Майкл Фассбендер, Том Круз, Мэтт Дэймон. Киноафиша.info представляет список лучших криминальных драм и боевиков 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

Закон ночи

Дата премьеры в России: 12 января 2017

В главных ролях: Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Крис Мессина, Брендан Глисон, Сиенна Миллер, Зои Салдана, Крис Купер, Скотт Иствуд, Энтони Майкл Холл, Крис Салливан

Очередной, уже четвертый по счету проект Бена Аффлека, в котором актер не только сыграл главную роль, но и выступил в режиссера, «Закон ночи» рассказывает о герое по имени Джо Колин, сыне капитана полиции, который волею случая оказался по другую сторону закона. На фоне Сухого закона Джо быстро превращается в одну из «акул» бостонского подпольного криминального мира, однако Колину предстоит выяснить, что преступная жизнь зачастую имеет слишком высокую цену. В основу «Закона ночи» лег криминальный роман Денниса Лихэйна «Ночь - мой дом».

Дублированный трейлер:

Автобан

Дата премьеры в России: 2 февраля 2017

В главных ролях: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Надиа Хилкер, Клеменс Шик, Майкл Епп, Кристиан Перерсен, Марван Кензари

Криминальный боевик «Автобан» снят в духе классических представителей жанра экшн и порадует зрителей множеством захватывающих дух адреналиновых сцен автомобильных погонь и, к тому же, звездным кастом – главные роли в картине исполнили звезда «Людей Икс» Николас Холт, знакомая зрителям по «Звездным войнам» Фелисити Джонс и легендарный Энтони Хопкинс. «Автобан» рассказывает об обычном туристе из Америки, Кейси, который путешествует вместе с подругой по странам Европы, но волей случая оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

Дублированный трейлер:

Афера по-английски

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Брендан Глисон, Линдси Маршал, Киллиан Скотт, Рори Киннер, Шон Харрис

Драма «Афера по-английски» снята в лучших традициях британских криминальных лент и повествует о главном герое по имени Чэд (Майкл Фассбендер), который использует свои таланты гонщика на благо своего отца, криминального авторитета, и виртуозно уходит от любой погони. В конечном итоге Чэду, обзаведшемуся семьей и детьми, хочется попрощаться с криминальным семейным бизнесом, однако отец заставляет его пойти на последнее дело. Вот только роскошный особняк, в который вломились грабители, принадлежал самому могущественному человеку в Англии. А он не прощает ошибок.

Дублированный трейлер:

Уйти красиво

Дата премьеры в России: 6 апреля 2017

В главных ролях: Джои Кинг, Морган Фриман, Майкл Кейн, Энн-Маргрет, Кристофер Ллойд, Мэтт Диллон, Питер Серафинович, Алан Аркин, Мария Диззия, Джон Ортис

Блестящая криминальная комедия «Уйти красиво» рассказывает о трех друзьях-пенсионерах, которые неожиданно лишились всех своих сбережений и решили красиво отомстить системе, ограбив банк, который лишил их честно заработанных денег. Снимал комедию Зак Брафф, знакомый зрителям по главной роли в сериале «Клиника», а главные роли «стариков-разбойников» сыграли такие известнейшие актеры, как Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин.

Дублированный трейлер:

Форсаж 8

Дата премьеры в России: 13 апреля 2017

В главных ролях: Вин Дизель, Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Хелен Миррен, Курт Рассел, Ева Мендес, Скотт Иствуд

Главной кино премьерой 2017 года в жанре криминальных фильмов и боевиков станет, конечно же, продолжение «долгоиграющей» франшизы «Форсаж». В восьмом по счету фильме нас ждет новая глава в истории Доминика Торетто и его «семьи» - на этот раз Дом перейдет на другую сторону, объединит силы с королевой киберпреступности (Шарлиз Терон) и будет противостоять тем, кого когда-то называл своими друзьями. Команде Дома предстоит объездить пол-мира, от Исландии до Нью-Йорка, и вернуть Торетто в «семью».

Дублированный трейлер на русском языке:

Малыш на драйве

Дата премьеры в России: 17 августа 2017

В главных ролях: Лили Джеймс, Кевин Спейси, Эйса Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми Фокс, Энсел Элгорт, Бен ВандерМей

«Малыш на драйве» - криминальный боевик, главный герой которого – крутой водитель по прозвищу «Детка», получивший кличку из-за своей «детской» внешности. Несмотря на «детское» лицо, главный герой виртуозно управляет любым авто и свои таланты гонщика использует для того, чтобы вывозить грабителей с места преступления. Однажды, разумеется, очередное ограбление банка идет не по плану – и нашему герою приходится удариться в бега, чтобы попытаться спастись от разных бандитских группировок.

Сделанный в Америке

Дата премьеры в России: 12 октября 2017

В главных ролях: Том Круз, Донал Глисон, Джесси Племонс, Лола Кёрк, Сара Райт, Джед Риис, Джейма Мейс, Калеб Лэндри Джонс, Коннор Триннир

Классические боевики с Томом Крузом остаются актуальными даже в двадцать первом веке, и «Сделанный в Америке» вновь порадует зрителей всеми составляющими классического рецепта по-настоящему крутого криминального боевика, от экшн-сцен до лихо закрученного сюжета. В центре сюжета «Сделанного в Америке» - реальная история о пилоте Барри Силе, который в восьмидесятых одновременно работал на ЦРУ и на наркокартели, контрабандой перевозя наркотики на своем самолете.

Снеговик

Дата премьеры в России: 26 октября 2017

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Джеймс Д’Арси, Шарлотта Генсбур, Алек Ньюман, Ронан Вайберт, Ирина Кара

Криминально-детективная драма «Снеговик» - экранизация одноименного романа норвежского писателя Ю Несбе, седьмой по счету книги в серии о норвежском полицейском Гарри Хоуле. Главный герой «Снеговика», детектив Гарри Хоул, расследует новое дело – исчезновение женщины, единственная «зацепка» в котором – розовый шарф пропавшей, обнаруженный на зловещего вида снеговике.

Субурбикон

Дата премьеры в России: 2 ноября 2017

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Оскар Айзек, Джулианна Мур, Джош Бролин, Майкл Коэн, Меган Фергюсон, Гэри Басараба, Гленн Флешлер

Режиссер Джордж Клуни

Новый режиссерский проект Джорджа Клуни, который постепенно отходит от карьеры актера и все чаще оказывается в режиссерском кресле, «Субурбикон» представляет собой криминальную комедию, действие которой разворачивается в пятидесятых в тихом захолустном городишке Субурбикон, населенном обычными американскими семьями. Когда в городе происходит таинственное преступление, идеальная, казалось бы, американская семья опускается до шантажа, мести и предательства.