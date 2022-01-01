Что посмотреть в августе?

В августе в прокат выходит еще больше отличных и долгожданных премьер! Небольшой бонус за холодное лето!

С 3 августа в кино - экранизация Стивена Кинга «Темная башня». Проект долгое время находился в стадии разработки и наконец-то порадует поклонников короля ужасов. Действие развернется в мире магии и чародеев. В главных ролях Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.

С 3 августа смотрите «Похищение» с Холли Берри. Драматический триллер расскажет, на что способна самая обычная женщина, когда ее ребенка похищают.

10 августа Люк Бессон представит свое новое творение - фантастический экшн «Валериан и город тысячи планет». Фильм уже получил восторженные отзывы критиков, что, несомненно, служит рекомендацией к просмотру.

10 августа на экраны выйдет продолжение франшизы про ожившую куклу-убийцу - «Проклятие Аннабель: зарождение зла». Точнее приквел оригинальной истории.

Последний месяц лета порадует и любителей от души посмеяться! С 17 августа в прокат выходят сразу три комедии. Русская картина «Бабушка легкого поведения». Фильм понравится тем, кто любит шутки с переодеваниями и звезд отечественной эстрады. Голливудский комедийный экшн «Телохранитель киллера» с впечатляющим актерским составом - Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Гэри Олдман. И мультфильм для всей семьи - «Эмоджи Фильм», про те самые смайлики из наших смартфонов.

24 августа придет время для настоящих крутых парней! «Терминатор 2: Судный день» - любимый шедевр выйдет в 3D формате. А Джо Райт выпустит «Малыша на драйве», стильное кино о грабителях, гонках и перестрелках.

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