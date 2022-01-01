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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
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Что посмотреть в августе?

В августе в прокат выходит еще больше отличных и долгожданных премьер! Небольшой бонус за холодное лето!

С 3 августа в кино - экранизация Стивена Кинга «Темная башня». Проект долгое время находился в стадии разработки и наконец-то порадует поклонников короля ужасов. Действие развернется в мире магии и чародеев. В главных ролях Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.

С 3 августа смотрите «Похищение» с Холли Берри. Драматический триллер расскажет, на что способна самая обычная женщина, когда ее ребенка похищают.

10 августа Люк Бессон представит свое новое творение - фантастический экшн «Валериан и город тысячи планет». Фильм уже получил восторженные отзывы критиков, что, несомненно, служит рекомендацией к просмотру.

10 августа на экраны выйдет продолжение франшизы про ожившую куклу-убийцу - «Проклятие Аннабель: зарождение зла». Точнее приквел оригинальной истории.

Последний месяц лета порадует и любителей от души посмеяться! С 17 августа в прокат выходят сразу три комедии. Русская картина «Бабушка легкого поведения». Фильм понравится тем, кто любит шутки с переодеваниями и звезд отечественной эстрады. Голливудский комедийный экшн «Телохранитель киллера» с впечатляющим актерским составом - Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Гэри Олдман. И мультфильм для всей семьи - «Эмоджи Фильм», про те самые смайлики из наших смартфонов.

24 августа придет время для настоящих крутых парней! «Терминатор 2: Судный день» - любимый шедевр выйдет в 3D формате. А Джо Райт выпустит «Малыша на драйве», стильное кино о грабителях, гонках и перестрелках.

Билеты уже в продаже! Не упусти лучшие места!

 

Темная башня
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
6.0
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Гоголь. Начало
Гоголь. Начало
драма, мистика 2017, Россия
7.0
Проклятие Аннабель: зарождение зла
Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер 2017, США
7.0
Бабушка легкого поведения
Бабушка легкого поведения
комедия 2017, Россия
6.0
Телохранитель киллера
Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.0
Эмоджи фильм
Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.0
Терминатор 2: Судный день 3D
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер 2017, США
8.0
Малыш на драйве
Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.0
Вышибала: Эпический замес
Вышибала: Эпический замес
комедия 2017, Канада
6.0
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