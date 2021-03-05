Российский детективный сериал «Золотая кровь» – это история об эксперте в области культурологии по имени Светлана. По воле случая она принимает участие в расследовании преступления и вскоре становится консультантом следственной группы. Первой жертвой, с которой пришлось столкнуться Светлане, оказался аниматор, переодетый в костюм Наполеона. Это произошло на торжественном приеме. Следующее убийство случилось в саду Эрмитаж. Погибший был влиятельным бизнесменом, но героиня убеждена, что его смерть с этим не связана.