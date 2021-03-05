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Постер к сериалу Золотая кровь
Постер к сериалу Золотая кровь
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Постер к сериалу Золотая кровь
Постер к сериалу Золотая кровь
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Киноафиша Сериалы Золотая кровь
Золотая кровь (2021 - …) Золотая кровь 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 6 часов 0 минут
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О чем сериал

Российский детективный сериал «Золотая кровь» – это история об эксперте в области культурологии по имени Светлана. По воле случая она принимает участие в расследовании преступления и вскоре становится консультантом следственной группы. Первой жертвой, с которой пришлось столкнуться Светлане, оказался аниматор, переодетый в костюм Наполеона. Это произошло на торжественном приеме. Следующее убийство случилось в саду Эрмитаж. Погибший был влиятельным бизнесменом, но героиня убеждена, что его смерть с этим не связана.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Леонид Громов
Леонид Громов
Илья Бледный
Илья Бледный
Марина Куделинская
Марина Куделинская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Золотая кровь - Чёрный Орлов Чёрный Орлов
2021, 2 эпизода
 
Золотая кровь - Градус смерти Градус смерти
2021, 2 эпизода
 
Золотая кровь - Чертолье Чертолье
2021, 2 эпизода
 
Золотая кровь - Чёртов кистень Чёртов кистень
2021, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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