В 1 сезоне сериала «Золотая кровь» события разворачиваются в Москве. В центре столицы прямо посреди бела дня случилось убийство, жертвой которого стал уличный художник, который мирно рисовал прохожих за мольбертом. Полицейские недоумевают, кому такой человек мог перейти дорогу. Выясняется, что раньше этот район города носил название Чертолье. И в расследовании появляются элементы мистики. Сначала оказывается, что отпечатки на пистолете, из которого убили художника, принадлежат тому, кто никак не мог там быть. Потом Светлана обнаруживает, что дома у этого таинственного преступника есть некая мифическая книга...