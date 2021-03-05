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Золотая кровь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Золотая кровь
Киноафиша Сериалы Золотая кровь Сезоны Сезон 1

Золотая кровь 12+
Название Чёрный Орлов
Премьера сезона 5 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золотая кровь»

В 1 сезоне сериала «Золотая кровь» события разворачиваются в Москве. В центре столицы прямо посреди бела дня случилось убийство, жертвой которого стал уличный художник, который мирно рисовал прохожих за мольбертом. Полицейские недоумевают, кому такой человек мог перейти дорогу. Выясняется, что раньше этот район города носил название Чертолье. И в расследовании появляются элементы мистики. Сначала оказывается, что отпечатки на пистолете, из которого убили художника, принадлежат тому, кто никак не мог там быть. Потом Светлана обнаруживает, что дома у этого таинственного преступника есть некая мифическая книга...

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Список серий 1-го сезона сериала «Золотая кровь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чёрный Орлов I
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2021
Чёрный Орлов II
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2021
График выхода всех сериалов
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