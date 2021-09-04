В 4 сезоне сериала «Золотая кровь» под покровом ночи в центре города два человека хотят вывезти труп мужчины. Завершить начатое им не удалось из-за появления случайного прохожего. Мужчины оставили мертвеца и бросились наутек. По неочевидным признакам Светлана понимает, что убитый принимал участие в древнем обряде. Вадим высмеивает эту версию: убитый был состоятельным человеком, и наверняка многие люди имели веские основания желать ему смерти. Но Светлана настаивает на своем и постепенно погружается в паутину заговоров современных масонов. Оказалось, что некоторые люди только производят впечатление преступников...