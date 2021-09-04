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Золотая кровь 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Золотая кровь
Киноафиша Сериалы Золотая кровь Сезоны Сезон 4

Золотая кровь 12+
Название Чёртов кистень
Премьера сезона 4 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Золотая кровь»

В 4 сезоне сериала «Золотая кровь» под покровом ночи в центре города два человека хотят вывезти труп мужчины. Завершить начатое им не удалось из-за появления случайного прохожего. Мужчины оставили мертвеца и бросились наутек. По неочевидным признакам Светлана понимает, что убитый принимал участие в древнем обряде. Вадим высмеивает эту версию: убитый был состоятельным человеком, и наверняка многие люди имели веские основания желать ему смерти. Но Светлана настаивает на своем и постепенно погружается в паутину заговоров современных масонов. Оказалось, что некоторые люди только производят впечатление преступников...

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Список серий 4-го сезона сериала «Золотая кровь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чёртов кистень I
Сезон 4 Серия 1
4 сентября 2021
Чёртов кистень II
Сезон 4 Серия 2
4 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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