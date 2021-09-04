В 3 сезоне сериала «Золотая кровь» специалист в области культурологии Светлана появляется на закрытом мероприятии в Петровском путевом дворце в сопровождении супруга, профессора Дремова. Этот прием становится для женщины роковым. Она не только выясняет, что любимый супруг неверен ей, но и обнаруживает мертвое тело… Наполеона. Разумеется, это не настоящий правитель, а всего лишь мужчина-аниматор, облаченный в одежду Бонапарта, однако убили его на самом деле. Но на этом злоключения Светланы не заканчиваются. Первой подозреваемой в этом жестоком убийстве оказывается она сама...