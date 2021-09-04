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Золотая кровь 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Золотая кровь
Киноафиша Сериалы Золотая кровь Сезоны Сезон 3

Золотая кровь 12+
Название Чертолье
Премьера сезона 4 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Золотая кровь»

В 3 сезоне сериала «Золотая кровь» специалист в области культурологии Светлана появляется на закрытом мероприятии в Петровском путевом дворце в сопровождении супруга, профессора Дремова. Этот прием становится для женщины роковым. Она не только выясняет, что любимый супруг неверен ей, но и обнаруживает мертвое тело… Наполеона. Разумеется, это не настоящий правитель, а всего лишь мужчина-аниматор, облаченный в одежду Бонапарта, однако убили его на самом деле. Но на этом злоключения Светланы не заканчиваются. Первой подозреваемой в этом жестоком убийстве оказывается она сама...

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Список серий 3-го сезона сериала «Золотая кровь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чертолье I
Сезон 3 Серия 1
4 сентября 2021
Чертолье II
Сезон 3 Серия 2
4 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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