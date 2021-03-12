Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Золотая кровь 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Золотая кровь
Киноафиша Сериалы Золотая кровь Сезоны Сезон 2

Золотая кровь 12+
Название Градус смерти
Премьера сезона 12 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Золотая кровь»

Во 2 сезоне сериала «Золотая кровь» действие вновь происходит в столице. Полицейские уверены, что в городе появился серийный убийца. На лице уже второго трупа, который они обнаруживают, красуется буква. При этом жертвы никак не были связаны друг с другом. Но детективы Вадим и Светлана убеждены, что преступник выбрал этих людей не просто так. Вскоре Вадим узнает, что вторая жертва с кем-то втайне беседовал по телефону. Им удается арестовать этого человека. Во время задержания на земле находят странный отпечаток. Оказывается, что это след от древней монеты, которую непросто достать в наши дни.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Золотая кровь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Градус смерти I
Сезон 2 Серия 1
12 марта 2021
Градус смерти II
Сезон 2 Серия 2
12 марта 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше