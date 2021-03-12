Во 2 сезоне сериала «Золотая кровь» действие вновь происходит в столице. Полицейские уверены, что в городе появился серийный убийца. На лице уже второго трупа, который они обнаруживают, красуется буква. При этом жертвы никак не были связаны друг с другом. Но детективы Вадим и Светлана убеждены, что преступник выбрал этих людей не просто так. Вскоре Вадим узнает, что вторая жертва с кем-то втайне беседовал по телефону. Им удается арестовать этого человека. Во время задержания на земле находят странный отпечаток. Оказывается, что это след от древней монеты, которую непросто достать в наши дни.