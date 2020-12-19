В 8 сезоне 3 серии сериала «Женская версия» заключенный Жданович соглашается дать Татьяне показания по одному из нераскрытых дел. Девушка узнает в нем старого знакомого. Благодаря его помощи полицейские обнаруживают в озере еще один труп.
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