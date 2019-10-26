В 3 сезоне 1 серии сериала «Женская версия» полицейских вызывают на место смерти молодой девушки. По официальной версии ее сбила машина, а преступник сбежал, убрав тело с дороги. При пострадавшей оказывается паспорт на имя модели Олеси Кондрашовой.
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