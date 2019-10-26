Во 2 сезоне 1 серии сериала «Женская версия» Таня и Иван выезжают на место преступления. При убитом нет документов, а вокруг полицейские находят только несколько безделушек. Но похожий набор улик уже попадался Тане в одном из старых дел ее деда.
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