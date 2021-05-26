В 10 сезоне 1 серии сериала «Женская версия» полицейские обнаруживают тело молодого человека, которого кто-то сбросил с большой высоты. Убитый оказывается сыном известного миллионера. На месте преступления Таня находит кулон с изображением совы.
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