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Жена олигарха 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Жена олигарха
Киноафиша Сериалы Жена олигарха Сезоны Сезон 2

Жена олигарха 16+
Оригинальное название Сезон 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут
О чем 2-й сезон сериала «Жена олигарха»

Во 2 сезоне сериала «Жена олигарха» главная героиня вновь превратилась в эффектную изысканную блондинку, одетую в одежду от дорогих брендов. «Кирзачсумкапром» получил статус исторического наследия. После этого владелица завода Альбина пытается всеми силами вернуть ему работоспособность. Ей не удается договориться с местным ленивым мэром. Тогда бывшая миллионерша из столицы Великобритании решает сама баллотироваться на следующих выборах на пост мэра. Правда, погружаясь в политическую сферу, просветленная йогиня не сразу понимает, что и сама ступила на скользкую дорожку.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Жена олигарха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
9 января 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
9 января 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
10 января 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
11 января 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
12 января 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
16 января 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
17 января 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
18 января 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
19 января 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
23 января 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
24 января 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
25 января 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
26 января 2023
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
30 января 2023
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
31 января 2023
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
1 февраля 2023
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
2 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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