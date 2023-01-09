Во 2 сезоне сериала «Жена олигарха» главная героиня вновь превратилась в эффектную изысканную блондинку, одетую в одежду от дорогих брендов. «Кирзачсумкапром» получил статус исторического наследия. После этого владелица завода Альбина пытается всеми силами вернуть ему работоспособность. Ей не удается договориться с местным ленивым мэром. Тогда бывшая миллионерша из столицы Великобритании решает сама баллотироваться на следующих выборах на пост мэра. Правда, погружаясь в политическую сферу, просветленная йогиня не сразу понимает, что и сама ступила на скользкую дорожку.