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Постер к сериалу Паучок и его удивительные друзья
Постер к сериалу Паучок и его удивительные друзья
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Киноафиша Сериалы Паучок и его удивительные друзья
Паучок и его удивительные друзья (2021 - …) Spidey and His Amazing Friends
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 13 минут
Телеканал Disney XD
Продолжительность 11 часов 42 минуты
О чем сериал

«Паучок и его удивительные друзья» — супергеройский мультипликационный сериал, снятый специально для детей дошкольного возраста. В основу сюжета шоу легла линейка комиксов о школьнике Питере Паркере, который получил особенные способности в результате укуса необычного паука. Как правило, Питер работает в одиночестве: он не привык полагаться на партнеров или друзей. Однако в какой-то момент герой сталкивается с необходимостью собрать целую команду супергероев, готовых помочь ему в битве против вселенского зла. В итоге к Питеру присоединяются Призрачный паук Гвен, а также Майлз Моралез.

Паучок и его удивительные друзья - трейлер
Паучок и его удивительные друзья
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тру Валентино
Джон Пол Карлиак
Бенжамин Валич Peter Parker / Spider-Man
Джакари Фрэйзер Miles Morales / Spin
Лили Санфелиппо Gwen Stacy / Ghost-Spider
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Паучок и его удивительные друзья»
TBA
Сезон 2 Серия 1
19 августа 2022
Black Cat Chaos
Сезон 2 Серия 2
19 августа 2022
Lights Out
Сезон 2 Серия 3
26 августа 2022
Sandman Won't Share
Сезон 2 Серия 4
26 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Паучок и его удивительные друзья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 50 эпизодов
 
Паучок и его удивительные друзья - Season 2 Season 2
2022, 4 эпизода
 
Сезон 3
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Паучок и его удивительные друзья
Кадры из сериала
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