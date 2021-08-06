«Паучок и его удивительные друзья» — супергеройский мультипликационный сериал, снятый специально для детей дошкольного возраста. В основу сюжета шоу легла линейка комиксов о школьнике Питере Паркере, который получил особенные способности в результате укуса необычного паука. Как правило, Питер работает в одиночестве: он не привык полагаться на партнеров или друзей. Однако в какой-то момент герой сталкивается с необходимостью собрать целую команду супергероев, готовых помочь ему в битве против вселенского зла. В итоге к Питеру присоединяются Призрачный паук Гвен, а также Майлз Моралез.