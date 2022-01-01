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Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Киноафиша Сериалы Юная Лига Справедливости Сезоны
Юная Лига Справедливости (2010 - …), список сезонов Young Justice 12+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Cartoon Network
Стрим-сервис HBO Max
Список сезонов сериала «Юная Лига Справедливости»
Юная Лига Справедливости - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
Юная Лига Справедливости - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 20 эпизодов
 
Юная Лига Справедливости - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 26 эпизодов
 
Юная Лига Справедливости - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 26 эпизодов
 
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