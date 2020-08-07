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Маги: Истории Аркадии 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маги: Истории Аркадии
Киноафиша Сериалы Маги: Истории Аркадии Сезоны Сезон 1

Wizards: Tales of Arcadia 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маги: Истории Аркадии»

В 1 сезоне мультсериала «Маги: Истории Аркадии» Мерлин вместе с Тоби, Аргхом, Клэр и раненым Джимом вступает в битву с Зеленым Рыцарем. В попытках сбежать из разрушенной башни Хизердукс вместе с Клэр, Стивом и Джимом прыгает в портал и оказывается в средневековом Камелоте, в период ожесточенной борьбы людей с троллями. Там Хизердуксу предстоит доказать учителю, что он достойный волшебник, Клэр сможет вернуть себе магию теней, а Стив станет настоящим рыцарем. Героям придется раз и навсегда победить Тайный орден в прошлом и настоящем.

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Список серий 1-го сезона сериала «Маги: Истории Аркадии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Как по волшебству Spellbound
Сезон 1 Серия 1
7 августа 2020
Творцы истории History in the Making
Сезон 1 Серия 2
7 августа 2020
Охота на ведьм Witch Hunt
Сезон 1 Серия 3
7 августа 2020
Дева озера Lady of the Lake
Сезон 1 Серия 4
7 августа 2020
Королевская битва Battle Royal
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2020
Киллахед. Часть 1 Killahead, Part One
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2020
Киллахед. Часть 2 Killahead, Part Two
Сезон 1 Серия 7
7 августа 2020
Подземелье магов Wizard Underground
Сезон 1 Серия 8
7 августа 2020
Логово дракона Dragon's Den
Сезон 1 Серия 9
7 августа 2020
Последний выход Our Final Act
Сезон 1 Серия 10
7 августа 2020
График выхода всех сериалов
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