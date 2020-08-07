В 1 сезоне мультсериала «Маги: Истории Аркадии» Мерлин вместе с Тоби, Аргхом, Клэр и раненым Джимом вступает в битву с Зеленым Рыцарем. В попытках сбежать из разрушенной башни Хизердукс вместе с Клэр, Стивом и Джимом прыгает в портал и оказывается в средневековом Камелоте, в период ожесточенной борьбы людей с троллями. Там Хизердуксу предстоит доказать учителю, что он достойный волшебник, Клэр сможет вернуть себе магию теней, а Стив станет настоящим рыцарем. Героям придется раз и навсегда победить Тайный орден в прошлом и настоящем.