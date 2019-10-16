Во 2 сезоне 5 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» по улицам носится гоночный автомобиль 80-х, нарушая ПДД. Остановив водителя, Миноуг и О'Лири выясняют, что за ним по пятам следует прежний владелец раритетной машины.
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