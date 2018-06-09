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Постер к сериалу Паранормальный Веллингтон
Киноафиша Сериалы Паранормальный Веллингтон Сезоны
Паранормальный Веллингтон (2018 - …), список сезонов Wellington Paranormal 18+
Год выпуска 2018
Страна Новая Зеландия
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TVNZ 2
Список сезонов сериала «Паранормальный Веллингтон»
Паранормальный Веллингтон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Паранормальный Веллингтон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 7 эпизодов
 
Паранормальный Веллингтон - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 6 эпизодов
 
Паранормальный Веллингтон - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 6 эпизодов
 
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