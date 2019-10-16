Во 2 сезоне 2 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» в местной школе для девочек появилась ведьма, использующая колдовство в личных целях. Миноуг и О’Лири пытаются вычислить преступницу среди учениц, но сталкиваются с новыми проблемами.
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