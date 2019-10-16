Во 2 сезоне 6 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» на жителей города совершают нападение устаревшие модели телефонов. Превратившись в роботов, они объявляют охоту на собственных владельцев. Миноуг и О'Лири пытаются предотвратить катастрофу.
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