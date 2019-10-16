Во 2 сезоне 1 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» близ океана творятся жуткие вещи. Один за другим бесследно исчезают рыбаки, а полиция лишь разводит руками. За расследование странного дела берутся эксперты по нечисти Миноуг и О’Лири.
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