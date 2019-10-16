Во 2 сезоне 4 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» происходит новое убийство. На месте преступления копы с ужасом осознают, что труп внешне неотличим от офицера Миноуг. Расследование приводит напарников в старинный мотель.
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