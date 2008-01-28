В 3 сезоне 8 серии сериала «Вызов» Ольгу тоже регистрируют в злосчастной игре, в Сети появляется последний уровень. Хромов подозревает, что убийства геймеров отвлекают милицию от других преступлений. Возможно, готовится подрыв самолета.
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