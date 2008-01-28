В 3 сезоне 5 серии сериала «Вызов» в небольшом городке умирают молодые люди, и расследовать дело посылают спецгруппу Хромова. Все жертвы были фанатами одной компьютерной игры, в которой для победы необходимо пройти несколько опасных уровней.
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