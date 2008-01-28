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Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 3 Серия 5

Вызов 3 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Вызов»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 28 января 2008
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 29 января 2008
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 30 января 2008
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 31 января 2008
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 4 февраля 2008
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 5 февраля 2008
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 6 февраля 2008
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 7 февраля 2008
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 11 февраля 2008
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 12 февраля 2008
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 13 февраля 2008
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 14 февраля 2008
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Вызов» в небольшом городке умирают молодые люди, и расследовать дело посылают спецгруппу Хромова. Все жертвы были фанатами одной компьютерной игры, в которой для победы необходимо пройти несколько опасных уровней.

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