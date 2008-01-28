В 3 сезоне 3 серии сериала «Вызов» прежний начальник милиции Шаповалов арестовывает Лямина по подозрению в убийстве. Хромов понимает, что парня подставили, а местные органы правопорядка настойчиво просят спецгруппу покинуть город.
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