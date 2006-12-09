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Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны
Вызов (2006 - 2009), список сезонов Вызов 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
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Список сезонов сериала «Вызов»
Вызов - Сезон 1 Сезон 1
2006, 12 эпизодов
 
Вызов - Сезон 2 Сезон 2
2008, 12 эпизодов
 
Вызов - Сезон 3 Сезон 3
2008, 12 эпизодов
 
Вызов - Сезон 4 Сезон 4
2009, 8 эпизодов
 
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