В 3 сезоне 10 серии сериала «Вызов» на похороны отца прилетает дочь Третьякова, которая является наследницей бизнесмена. Шаман рассказывает подполковнику Хромову о сущности семи сыновей Нга, которые несут болезни, зло, предательства и смерти.
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