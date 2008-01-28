В 3 сезоне 9 серии сериала «Вызов» спецгруппа Хромова вновь отправляется в небольшой город Сибири для расследования гибели сотрудников нефтяной компании. Начальник фирмы подозревает в убийствах шамана, выступающего против установки буровых вышек.
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