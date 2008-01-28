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Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 3 Серия 12

Вызов 3 сезон 12 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Вызов»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 28 января 2008
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 29 января 2008
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 30 января 2008
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 31 января 2008
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 4 февраля 2008
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 5 февраля 2008
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 6 февраля 2008
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 7 февраля 2008
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 11 февраля 2008
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 12 февраля 2008
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 13 февраля 2008
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 14 февраля 2008
О чем cерия

В 3 сезоне 12 серии сериала «Вызов» благодаря спецгруппе Сергею удается избежать смерти, но его машину подрывают. Хромов подозревает, что проклятие сыновей Нга используют как прикрытие для того, чтобы завладеть состоянием бизнесмена Третьякова.

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