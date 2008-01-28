В 3 сезоне 12 серии сериала «Вызов» благодаря спецгруппе Сергею удается избежать смерти, но его машину подрывают. Хромов подозревает, что проклятие сыновей Нга используют как прикрытие для того, чтобы завладеть состоянием бизнесмена Третьякова.
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