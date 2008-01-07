Во 2 сезоне 5 серии сериала «Вызов» отец Ольги просит Хромова расследовать смерть известного ученого, который полагал, что ему угрожает зомби. На месте преступления обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащие давно погибшему человеку.
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