Во 2 сезоне 4 серии сериала «Вызов» жена Хромова в безопасности, но убита еще одна блондинка — девушку сбрасывают с башни. Фотограф Аверьянов вновь оказывается неподалеку от места преступления, а в его мастерской найдены снимки всех жертв.
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