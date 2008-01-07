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Вызов 2 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Вызов»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 7 января 2008
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 7 января 2008
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 8 января 2008
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 8 января 2008
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 9 января 2008
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 9 января 2008
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 10 января 2008
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 10 января 2008
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 14 января 2008
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 14 января 2008
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 15 января 2008
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 15 января 2008
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Вызов» жена Хромова в безопасности, но убита еще одна блондинка — девушку сбрасывают с башни. Фотограф Аверьянов вновь оказывается неподалеку от места преступления, а в его мастерской найдены снимки всех жертв.

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