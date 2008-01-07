Во 2 сезоне 3 серии сериала «Вызов» люди Каланчевского спасают Ольгу от смертельной опасности, но Князев убивает милиционера Васина. Спецгруппа проверяет сразу несколько версий, подозревая как предсказательницу, так и ее фаната.