Во 2 сезоне 11 серии сериала «Вызов» на глазах у Хромова на сатанинском обряде убивают молодую девушку, которую спустя время видят живой. С подполковником происходят настолько безумные вещи, что он и сам начинает подозревать себя.
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