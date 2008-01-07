Во 2 сезоне 1 серии сериала «Вызов» подполковнику Хромову удается выбраться в отпуск на море со своей женой. Но в небольшом прибрежном городке происходят загадочные смерти юных девушек, которые в точности предсказывает местная ясновидящая Инесса.