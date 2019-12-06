В 1 сезоне 10 серии сериала «Вирджин-Ривер» главная героиня никак не найдет себе места после последних новостей. Шармейн ставит Джеку ультиматум. Но сможет ли он сделать выбор? Пейдж набирается сил, чтобы рассказать пастору свою реальную историю.
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