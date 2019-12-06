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Киноафиша Сериалы Вирджин-Ривер Сезоны Сезон 1 Серия 4

Вирджин-Ривер 2019 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Вирджин-Ривер»
Жизнь продолжается
Сезон 1 / Серия 1 6 декабря 2019
Брошенные
Сезон 1 / Серия 2 6 декабря 2019
... и найденные
Сезон 1 / Серия 3 6 декабря 2019
Раненое сердце
Сезон 1 / Серия 4 6 декабря 2019
Под огнем
Сезон 1 / Серия 5 6 декабря 2019
Меняемся партнерами
Сезон 1 / Серия 6 6 декабря 2019
Если откроется правда
Сезон 1 / Серия 7 6 декабря 2019
Пролить свет
Сезон 1 / Серия 8 6 декабря 2019
У всех есть тайны
Сезон 1 / Серия 9 6 декабря 2019
Неожиданный финал
Сезон 1 / Серия 10 6 декабря 2019
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Вирджин-Ривер» девушка-фельдшер переживает из-за состояния девочки. Неужели та заболела? Разговор с доктором мало что решает. Кроме того, Мэл напряжена из-за расспросов со стороны Шармейн. Пейдж хранит большой секрет.

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