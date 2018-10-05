В 3 сезоне 13 серии сериала «Ван Хельсинг» судьба вновь сталкивает Ванессу и Сэма. Им предстоит отыскать третьего старейшину. Между тем Аксель, Скарлетт и Мохамед попадают под перекрестный огонь. Сумеют ли друзья выпутаться из неприятностей?
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