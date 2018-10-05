В 3 сезоне 3 серии сериала «Ван Хельсинг» перед взором Ванессы проносятся воспоминания ее далекого предка Лили. Оказавшись в колониальном Гонконге, она учится контролировать свою темную сущность, а также противостоит одному из старейших вампиров.
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