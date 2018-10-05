В 3 сезоне 2 серии сериала «Ван Хельсинг» команда из Ванессы, Скарлетт и Акселя ищет тотем. Расследование приводит их в заброшенный сумасшедший дом. Преодолев несколько смертельных ловушек, трио обнаруживает наследие рода Ван Хельсингов.
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