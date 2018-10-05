В 3 сезоне 4 серии сериала «Ван Хельсинг» во флэшбеке раскрываются истинные причины садистского поведения Сэма. В настоящем его продолжает преследовать загадочная фигура в черном. Между тем Скаб и Айвори борются за выживание в лесу.
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