В 3 сезоне 8 серии сериала «Ван Хельсинг» путешествие Ванессы и Скарлетт продолжается. Их ждет встреча с третьим старейшиной, который скрывается на небольшом острове. Здесь сестры узнают о своих далеких предках немало нового.
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