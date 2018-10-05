В 3 сезоне 9 серии сериала «Ван Хельсинг» из-за побочных эффектов репеллента Джолин бросают в тюрьму, а Дока шантажируют, заставляя разрабатывать новую сыворотку. Заботящийся о беременной попутчице Аксель никак не может выкинуть Скарлетт из головы.
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