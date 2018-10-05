В 3 сезоне 11 серии сериала «Ван Хельсинг» группа достигает Денвера. Аксель впервые с момента начала апокалипсиса остается в полном одиночестве. Впереди бывшего морпеха ждет путешествие в родной город, где он договорился о встрече со Скарлетт.
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