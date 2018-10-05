В 3 сезоне 6 серии сериала «Ван Хельсинг» наступает финальная часть битвы Ванессы и второго старейшины. В этом ей помогают союзники Скарлетт и Аксель. Выжившие идут в Денвер, но безопасное убежище преподнесет им немало сюрпризов.
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