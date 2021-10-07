Во 2 сезоне сериала «В клетке» отец и сын наконец воссоединились после победы над бандитом Рубеном. Док теперь тренирует молодых спортсменов. Он открыл собственный зал и надеется, что наследник Волчок присоединится к его работе. Мужчины впервые стараются жить правильно, не участвуя в подпольных боях и не влезая в криминальные истории. Но внезапно в Калининграде объявляется маньяк. Он убивает людей и явно стремится добраться до ближайшего окружения двух бойцов. Док и Волчок понимают, что за смерть Рубена кто-то мстит.