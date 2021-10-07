Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

В клетке 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала В клетке
Киноафиша Сериалы В клетке Сезоны Сезон 2

В клетке 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «В клетке»

Во 2 сезоне сериала «В клетке» отец и сын наконец воссоединились после победы над бандитом Рубеном. Док теперь тренирует молодых спортсменов. Он открыл собственный зал и надеется, что наследник Волчок присоединится к его работе. Мужчины впервые стараются жить правильно, не участвуя в подпольных боях и не влезая в криминальные истории. Но внезапно в Калининграде объявляется маньяк. Он убивает людей и явно стремится добраться до ближайшего окружения двух бойцов. Док и Волчок понимают, что за смерть Рубена кто-то мстит.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «В клетке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
21 октября 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2021
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2021
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Культ, секта или глобальная афера: связь «Песни утра» с «Невермором» раскрыли только к финалу «Уэнсдэй»
Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»
Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше